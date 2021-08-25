Сообщение Вильнюсского муниципалитета вызвало хаос среди родителей школьников

В Литве в скором времени начнется учебный год. Как у родителей, так и у учителей вызывает опасение рост показателя заболеваемости коронавирусом, никто не хочет возвращаться к удаленке. Министерство науки, образования и спорта указало, что вопрос тестирования учеников будут регулировать муниципалитеты. Родители столичных школьников в панике, они опасаются, что не успеют проверить детей до 1 сентября. Как обстоят дела на самом деле - в Вильнюсе школьников надо проверять на коронавирус обязательно или же это рекомендация?

С редакцией Delfi связалась мать первоклассницы и сказала, что Вильнюсский муниципалитет неясно изложил информацию относительно тестирования школьников.

"Мы следим за информацией в СМИ, наша дочь идет в первый класс. Когда Вильнюсский муниципалитет поделился информацией о том, что "перед 1 сентября все дети с помощью учителя или специалиста в сфере здравоохранения должны сдать тесты на антигены", мы стали звонить в школу и выяснять, как обстоят дела", – рассказала женщина, заметив, что руководство школы ничего о таком порядке не знает.

"Я позвонила по Горячей линии, мне сказали, что после этого сообщения муниципалитета им звонят сотки родителей, но пока детей никто не регистрирует, ждут конкретных указаний".

По словам женщины, в растерянности находятся и другие люди, воспитывающие детей школьного возраста.

Директор бюро здравоохранения Вильнюсского муниципалитета Гуода Ропайте-Бейге сказала, что муниципалитет не дает никакие указания учителям.

"По закону, учителя обязаны либо привиться или каждые 7-10 дней тестироваться. Пока они это могут делать бесплатно. Переболевшим, если с момента болезни не прошло 210 дней, не надо тестироваться. Не надо тестироваться и учителям, у которых есть антитела (в течение 60 дней после сдачи теста)", – указала она.

Ученикам 30–31 августа рекомендуют сдать тесты на антигены в школах. "Тем, у кого нет возможности провериться 30–31 августа, создадут возможность провериться 1 сентября. Родителям тесты покупать не надо, регистрироваться нигде не надо. Все школы будут обеспечены тестами", – пояснила она.

В других муниципалитетах Литвы сначала выяснят, какой процент родителей согласен тестировать детей.

Директор Вельжиской гимназии Паневежского района Римантас Балтушис сказал Delfi, что на первой неделе выяснят потребность, а тестировать детей начнут с первой недели.

"Это будет рекомендация всем родителей рекомендуют тестировать детей. Пригласим всех в школы, включая тех, кто не хочет прививаться, будем работать со всеми, поскольку ясной позиции министерства пока нет", – сказал он, заметив, что одна школа Паневежского района уже начнет тестировать детей на этой неделе, будет смотреть, какой будет потребность, но пока не все соглашаются тестироваться.

"У них согласились 98% школьников. Не знаю, как будет у нас. Конечно, будут и те, кто не захочет", - сказал директор.

Председатель Литовского профсоюза работников системы образования и науки Аудрюс Юргелявичюс сказал, что с 1 сентября у учителей могут возникнуть проблемы в деле убеждения родителей и детей тестироваться и прививаться.

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