В Шилальском районе жители с кулаками набросились на приехавшего тушить пожар пожарного

В деревне Шерикай (Шилальский район, загорелась хозпостройка, но приехавших на место происшествия пожарных встретили агрессивные жители. Люди напали и избили пожарного, который должен был управлять ситуацией. Полиция выявляет подозреваемых.

Это произошло 20 августа вечером. По единому номеру помощи в 22.23 ч сообщили о горящем открытым пламенем здании.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, первые машины приехали на место происшествия через 15 минут после звонка.

Пожарных встретили разъяренные жители, они избили одного пожарного (1969 г.р.), били по голове. Начато расследование по 140 ст. УК ЛР.

"Подозреваемых пока нет, мы выясняем причину конфликта. –сказала представитель Таурагской полиции Лина Банене. – Не исключена версия, что люди были недовольны тем, что пожарные долго ехали".

Глава Шилальских пожарных Вайдотас Кебла рассказал Delfi, что люди били пожарного по голове. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

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