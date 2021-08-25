Чехия выделит Литве более 0,5 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией

Чехия выделит Литве более 0,5 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией.

Как сообщило Министерство внутренних дел Чехии, правительство Чехии, выражая солидарность в сложной ситуации миграционного кризиса и угрозы безопасности страны, в понедельник выделило 13,5 млн крон (почти 530 тыс. евро) на поддержку миграционной системы Литвы.

"Этот подарок поможет в укреплении охраны внешних границ ЕС. Литва преимущественно будет использовать его на возведение забора на литовско-белорусской границе или на увеличение возможностей по размещению мигрантов, или для прямой поддержки мигрантов и соискателей международной защиты, которые находятся в стране", - отметил в пресс-релизе министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Министр также добавил, что это денежное пожертвование дополнит уже выделенную Литве материальную помощь на сумму 3,2 млн крон (около 125 тыс. евро) - страна выделила палатки, раскладушки, одеяла и обогреватели.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.

Во вторник в Вильнюс также прибыло более 50 афганцев, приблизительно столько же прибудет и в среду - это помогавшие литовским военным афганцы с семьями. Планируется предоставить им политическое убежище.

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