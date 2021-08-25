В Клайпеду прибыл новый груз СПГ из Высоцка

В среду в Клайпеду прибыл новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) российской газовой компании "Новатэк" – уже 47-ой такой груз в начавшемся в октябре новом газовом году.

Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод компании "Новатэк", и утром пришвартовался у судна-газохранилища Independence терминала СПГ, показали данные порталов vesselfinder.com, myshiptracking.com и marinetraffic.com..

Такие небольшие судна перевозят 9,5-15 тыс. кубометров СПГ. По данным оператора терминала компании Klaipėdos naftа, в среду было доставлено 9,5 тыс. кубометров СПГ.

В текущем газовом году в Клайпеду уже прибыло 16 крупных газовозов. 14 из них были из США, по одному из Египна и Тринидада и Тобаго.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!