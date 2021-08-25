Министр обороны: в среду в Литву доставят еще полторы сотни афганцев

В среду из Афганистана в Литву должны быть доставлены самолетом еще около полторы сотни человек, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"После полудня вторая группа из полусотни афганских переводчиков и членов их семей должна приземлиться в Вильнюсе", - сообщил в своем фейсбуке Арвидас Анушаускас.

"Время возвращения нашей "Кабульской команды" и третьей группы еще согласовывается. Как я уже упоминал, ситуация динамичная, поэтому одна договоренность сменяется другой. У нас есть политические договоренности о помощи нескольких стран, и мы продолжаем согласовывать маршруты возвращения", - отметил он.

Литва стремится вывезти из Афганистана переводчиков и других лиц, которые помогали литовским военным.

В ночь со вторника на среду в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет польских авиалиний, на котором в Литву прилетели семьи 14 переводчиков, в общей сложности – 50 человек.

А. Анушаускас сообщил в среду радиостанции LRT radijas, что на время проведения процедур по предоставлению убежища афганцы будут размещены в самоуправлении Расейняйского района.

Литва участвовала в миссии в Афганистане почти 20 лет - в 2002-2021 году там служило 5000 военных, они участвовали в операции НАТО "Решительный мир", в двух основные операциях НАТО - Международные силы содействия безопасности (2002-2014 годы) и "Решительная поддержка" (2015-2021 годы).

Трудовые договоры с армией Литвы в Афганистане были у 115 переводчиков.

На прошлой неделе в Литву из Афганистана доставлены самолетом шесть граждан этой страны: афганец, который работал в представительстве Евросоюза в Кабуле, и его семья.

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