Климатолог рассказал, когда в Литву придет осень

"Не только завершается климатологическое лето, но и погода становится больше похожа на осеннюю. Правда, в природе пока нет явных признаков осени", – пишет климатолог Гинтаутас Станкунавичюс.

По его словам, на прошлой неделе самым большим сюрпризом была буря на взморье, такая сильная, какие обычно фиксируются осенью или зимой. Кроме сильного ветра, на взморье фиксировали и сильный ливень.

Климатолог рассказал, что минувшей ночью атмосферный фронт прошел над южной и восточной Литвой. В ближайшие дни, по словам Станкунавичюса, дожди пройдут по всей стране. Этот антициклон связан с похолоданием.

Он заметил, что с понедельника по среду на этой неделе по ночам будет +7 – +12°C, местами +3 – +8°C. Холодно по ночам будет и на взморье.

"Днем будет облачно с прояснениями, воздух будет прогреваться до +16 – +21°C. В среду днем погода изменится. На западе и у моря пойдут дожди. Следующая волна холодного воздуха придет в выходные", – сказал он.

Станкунавичюс рассказал, что по нынешним прогнозам, на большей части территории Европы сентябрь будет прохладнее нормы или близким к норме, а в Литве прогнозируют больше осадков, чем обычно характерно для сентября.

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