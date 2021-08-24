Глава МИД: Литва поднимет вопрос о введении санкций для ответственных за нелегальную миграцию

Осенью предполагается начать дискуссию о санкциях для тех, кто ответственен за нелегальную миграцию из Беларуси, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы должны направить совершенно четкий сигнал не только Беларуси, но и каждому диктатору, который решит использовать такой инструмент против Евросоюза (ЕС) или какого-нибудь из его государств, - у него это не только не получится, но он получит ответ", – сказал министр журналистам во вторник.

"Один из ответов – санкции: мы представили внешнеполитическому ведомству Европы список предприятий, людей, которые, по нашим данным, связаны с нелегальными потоками мигрантов, и как только ведомства вернутся из отпусков, можно будет начать дискуссию о санкциях против этих лиц и ведомств", – сказал он.

Важно создавать новую миграционную политику Европы

Г. Ландсбергис вместе с министром внутренних дел Агне Билотайте во вторник встретился с коллегами из Австрии, вместе они побывали на границе.

"Насущный вопрос этих дней ясен - сейчас важно обсудить и договориться, как мы вместе предлагаем Евросоюзу (ЕС) и другим странам-членам ЕС относиться к миграции. Очевидно, что инструменты, которые предлагаются, не всегда адекватны и верны", - сказал на пресс-конференции в Медининкай Г. Ландсбергис.

"Мы договорились, что вместе будем создавать новую европейскую миграционную политику, которая поможет как Литве, так и другим странам, которые в будущем, без сомнения, столкнутся с похожими кризисами", - добавил он.

Необходимость внесения изменений в правовую систему ЕС по вопросам миграции подчеркнула и А. Билотайте.

"Странам должно быть создано условие быстро реагировать и защищать свою национальную безопасность", - заявила она.

Не менее важна, по мнению министра внутренних дел А. Билотайте, финансовая помощь ЕС в возведении забора на границе с Беларусью.

Австрия: мы не позволим Беларуси влиять на политику ЕС

Австрийские политики в Литве интересовались миграционными потоками из Беларуси. Австрия передала Литве модульные контейнеры для размещения мигрантов.

"Сегодня мы можем радоваться тому, что у нас есть помощь австрийских полицейских, у нас есть и контейнеры, и техническая помощь из Австрии, и на самом деле это было одно из первых государств, которое активнее, заметнее других отозвалось на просьбу Литвы о помощи", – сказал Г. Ландсбергис.

Министр ИД Австрии Александр Шалленберг сказал, что Александр Лукашенко поступает цинично, пользуясь людьми, желающими приехать в Европу.

"Нам сегодня нужно смотреть, как всем вместе с этим циничным поведением третьих государств поступать и вести себя. Воспользоваться мигрантами и превратить (их) в оружие – циничное поведение А. Лукашенко. Всем ясно, что мы, как государства ЕС, должны говорить в унисон. Мы должны защитить внешние границы ЕС и сотрудничать совместно", – сказал австрийский министр.

Он также призвал говорить со странами происхождения и транзита мигрантов, так как случай, когда состоялись переговоры с Ираком, показал, что это успешная тактика.

Глава внутриполитического ведомства Австрии Карл Нехаммер сказал, что ЕС не позволит третьим странам шантажировать себя нелегальными мигрантами.

"Мы не позволим таким образом влиять на политику ЕС. Беларусь, пользуясь страданиями людей, пытается повлиять на политику ЕС", – сказал он.

Австрийский министр поблагодарил Литву за охрану границы, подчеркнув, что охрана границы Литвы в данном случае означает и охрану границы Австрии.

"Мы в ЕС будем искать стратегического партнерства, чтобы ясно показать Еврокомиссии (ЕК), что надежная охрана внешних границ ЕС, быстрое рассмотрение прошений искателей убежища, быстрое возвращение – эти сигналы, используемые чтобы избежать нелегальной миграции, лучше, чем разговоры о запрете полетов", – сказал К. Нехаммер.

Австрия обещает поддержку Литве на переговорах с ЕС о финпомощи в строительстве забора

"Австрия поможет Литве в Еврокомиссии (ЕК), когда речь пойдет о финансовой помощи в возведении забора", – сказал министр журналистам в Училище пограничников в Медининкай.

"Я не могу понять, почему ЕК не понимает, что важно не только позаботиться о нелегальных мигрантах, но и очень важно позаботиться о финансовой помощи в возведении физического барьера", – добавил он.

Важность финансовой помощи из ЕС подчеркнула и глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Премьер Ингрида Шимоните сказала, что правила ЕС не предусматривают возможность финансировать на европейские средства строительство забора, однако Литва и некоторые другие государства поднимают этот вопрос.

По словам главы правительства, сейчас ЕС финансирует определенные средства охраны границы, например, оборудование системы наблюдения, однако "финансирование строительства забора в документах ведомств ЕС пока не предусмотрено".

Правительство Литвы приняло решение установить заграждение на участке границы с Беларусью протяженностью 508 км, чтобы уменьшить поток нелегальной миграции. Этот физический барьер должен быть построен за год и обойдется примерно в 152 млн евро.

В этом году в Литву через границу с Беларусью уже попало более 4,1 тыс. мигрантов.

Литовские должностные лица называют возросший поток миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

Также принято решение разворачивать пытающихся нелегально пересечь границу лиц, что заметно уменьшило потоки мигрантов.

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