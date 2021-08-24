Спикер парламента Литвы намерена встретиться с представителями Союза семей

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен посетила Департамент полиции и Службу общественной безопасности. После визита в полицию она сказала, что цель визита была - встреча с руководством, обсуждение приближающегося митинга 10 сентября и выражение благодарности за работу полиции 10 августа. Полиция в свою очередь предупреждает жителей, которые готовятся к участию в подобных мероприятиях.

"Я думаю, что важно, чтобы и участники митинга, по крайней мере надеюсь на это, оценили, каким митинг может быть опасным и сколько агрессии может быть на нем. Я надеюсь, что выводы будут сделаны", – сказала спикер.

По ее словам, во время беспорядков в начале августа, события развивались очень быстро.

"Однако действия полиции я оцениваю хорошо, они действовали профессионально", – подчеркнула Чмилите-Нильсен.

"Сейчас руководство парламента общается с представителями всех служб, мы говорим о подготовке к 10 сентября, но, я надеюсь, что те люди, которые участвовали в митинге 10 августа, оценят результаты и будут в будущем вести себя иначе", – сказала она.

По словам спикера, всем жителям должны обеспечить безопасность.

"Представители Союза семей пригласили меня на встречу, мы согласовываем время. Я думаю, целесообразно сделать это до 10 сентября", – заметила Чмилите-Нильсен.

Она сказала, что ждет список участников встречи. "Видимо, поговорим об общей ситуации, чего я жду, чего они ждут и на что они надеются, проводя подобные мероприятия", – сказала спикер.

По ее словам, организаторы подобных мероприятий должны помнить об ответственности. "На это я надеюсь в будущем", – подчеркнула политик.

После встречи свой комментарий СМИ дал и генкомиссар Ренатас Пожела.

"Сегодня я хотел бы послать определенную весть организаторам и участникам, которые планируют собраться у парламента, еще раз внимательно и до конца прочитать закон о собраниях. Полиция обязана и сделает для этого все необходимое, гарантировать выполнение закона о собраниях в полном объеме", – акцентировал он.

Одно из требований, напомнил генкомиссар - соблюдение дистанции.

"Мы видим, что масштабные мероприятия у парламента невозможны, если это требование соблюдать в полной мере, поскольку там нет для этого места. Мы считаем, что подобные мероприятия должны проходить в других местах города", – сказал комиссар.

"Видимо, предложим, если у нас спросят, место, какое, по нашему мнению, для этого подходит. Вероятно, это будет одно из мест в одном из вильнюсских парков", – продолжил он.

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