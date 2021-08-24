Компания Dexcom из США планирует до 2023 года принять на работу в Литве 400 человек

BNS ru.DELFI.lt

Американская компания медицинских технологий Dexcom, которая в конце прошлого года открыла в Вильнюсе центр коммерческих услуг, в этом году намерена принять на работу почти 200 специалистов, а до 2023 года планирует увеличить команду до 400 человек.

Компания Dexcom сообщила, что наибольшее расширение планируются в командах по техобслуживанию продукта, качеству и финансам. Директор по персоналу Рута Иванаускене отметила, что компания учредила офис в Литве из-за большого количества профессионалов, развитого научного сектора и возможностей расширения. "Мы выбрали для центра столицу Литвы, так как здесь благоприятные условия для развития бизнеса и высококвалифицированные специалисты. Последний показатель для нас особенно важен, так как мы планируем расширение команды - только в этом году мы намерены принять на работу 200 специалистов", - сообщила Р. Иванаускене. Статьи по теме: В Литве количество свободных рабочих мест за год выросло на 43,1% В Вильнюсе появились "офисы" для желающих работать на свежем воздухе Открытый в Вильнюсе Центр по бизнес-операциям и обслуживанию клиентов Dexcom будет оказывать услуги европейскому, африканскому и ближневосточному регионам, больше всего работников будет принято в команды по техническому обслуживанию продуктов, надзору за продуктами и в финансовую команду. В ближайших планах - рост команд по управлению проектами, автоматизации процессов и управлению человеческими ресурсами. Dexcom основана в 1999 году в Сан-Диего (Калифорния), она создает и распространяет решения, которые позволяют людям контролировать диабет с помощью инновационных систем мониторинга уровня глюкозы. Оборот компании в прошлом году был почти 1,93 млрд долларов США. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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