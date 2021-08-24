В Литве количество свободных рабочих мест за год выросло на 43,1%

Во втором квартале текущего года в Литве количество свободных рабочих мест для наемных работников составило 24,8 тыс. – на 43,1% или на 7,5 тыс. больше, чем в конце июня прошлого года.

За квартал количество свободных рабочих мест увеличилось на 18%, или на 3,8 тыс., сообщил Департамент статистики.

За квартал больше всего свободных рабочих мест появилось на предприятиях торговли, транспорта и охраны - 1,2 тыс. На промышленных предприятиях, в сфере администрирования и обслуживания их на 0,6 тыс. больше.

За квартал количество свободных рабочих мест снижалось в секторе госуправления и обороны, обязательного социального страхования (на 0,3 тыс.) и на предприятиях информации и связи (0,2 тыс.).

В конце июня уровень свободных рабочих мест в стране был 1,9% и был на 0,3% выше, чем в первом квартале и на 0,6% выше, чем в прошлом году.

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