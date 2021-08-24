Памятник Цвирке вычеркнут из списка охраняемых объектов культурного наследия

На удаленном заседании совета оценки культурного наследия 24 августа было решено вычеркнуть памятник писателю Пятрасу Цвирке из списка охраняемых объектов культурного наследия.

Директор Департамента культурного наследия Видмантас Безарас сказал на прошлой неделе, что совет независимых экспертов обсудит заявления министра культуры Симонаса Кайриса и Вильнюсского муниципалитета.

Они просили вычеркнуть памятник писателя из списка охраняемого наследия. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс хотел бы, чтобы в этот список внесли сам сквер Цвирки, как "характерный пример стилистики неоклассицизма".

Новый совет возглавил историк и музеевед Рамунас Кондратас, который подчеркнул, что комиссия "не проводила художественную оценку, а только решала вопрос упразднения юридической защиты".

"Мы не решаем, искусство это или нет. Мы решали, оставить под охраной или нет", – сказал он.

Сторонники упразднения памятника опираются на данные Литовского центра исследования геноцида жителей и сопротивления, который в 2019 г. указал, что писатель и политический деятель Цвирка был пособником оккупантов, что привело к серьезным и губительным для страны и ее жителей последствиям.

Защитники памятника утверждают, что стремление бездумно уничтожать советское наследие ничем не лучше советской цензуры, а литературный талант Цвирки должны оценивать отдельно от политической его деятельности.

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