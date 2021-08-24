Приближается 1 сентября: что важно знать родителям и ученикам

С 1 сентября учебный процесс в Литве должен проходить в школах, за партами. Представляем вашему вниманию важнейшие требования, которые должны соблюдать учебные учреждения.

Маски. Защитные маски во время занятий должны носить все ученики и студенты, за исключением детей начальной школы.

Прививки. Учеников ограничения, связанные с вакцинацией, не касаются. Ученики смогут ходить в школу, даже если им больше 12 лет, и они не привиты. Студенты вузов и профтехучилищ могут учиться контактно, только если они привиты, переболели ковидом или поучили отрицательный результат теста на COVID-19. Требование привиться или периодически сдавать тесты касается педагогов.

Дистанция. Вузы и профтехучилища должны гарантировать дистанцию в 2 м между учениками и студентами. В одном потоке групп, классов должно быть не больше 150 человек. Окончательные требования к школам будут установлены на этой неделе.

Тестирование. Людям, у которых есть иммунитет на COVID-19, тестироваться не надо, непривитым ученикам их рекомендуют сдавать, но обязаловки не будет. Министерство науки, образования и спорта подчеркивает, что отказ от тестирования не может быть причиной для перевода на удаленку. Все школы должны предоставить детям возможность тестироваться одним из выбранных школой способов – накопительным или с помощью быстрых тестов на антигены.

Другие средства защиты. Все вернувшиеся к контактному обучению должны соблюдать дистанцию, избегать смешивания классов, групп, потоков, проветривать помещения, дезинфицировать их, при перевозке детей в автобусах также важно соблюдать действующие рекомендации.

Возвращение к удаленке. Ученики начальной школы все время будут учиться в школе, если положение ухудшится, дети в класса будут находиться в масках. 12-классники даже в случае очень сложного эпидемиологического положения с февраля 2022 г. также будут учиться только в школе. Что касается остальных участников учебного процесса, если будет сложная эпидемиологическая ситуация, контактно будут учиться только привитые или регулярно сдающие тесты, остальные уйдут на удаленку. Ограничения могут вводиться как на уровне отдельной школы, так муниципалитета или на национальном уровне.

Изоляция. Если заболеет школьник или студент, то вопрос изоляции класса или группы будут решать специалисты Национального центра общественного здравоохранения, а дальнейшее решение примет школа. Изолированным ученикам должны гарантировать удаленное обучение.

Внеклассное обучение. Неформальные виды деятельности в закрытых помещениях при соблюдении всех правил безопасности будут проходить контактным способом, если в группе до 30 детей. Если детей больше – контактно учиться будут только привитые, переболевшие или регулярно сдающие тесты.

Справки о здоровье. Ученики и детсадовцы должны пройти медосмотр. Такие справки действуют год, поэтому не всегда их обязательно получать до 1 сентября.

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