Жуткое происшествие в Клайпедском районе: в лесу обнаружено обгоревшее тело мужчины

В лесу Клайпедского района обнаружено обгоревшее тело мужчины.

23 августа, в 9.40 ч., поступило сообщение о том, что в Кретингале, в Кукулишкском лесу, на ул. Пасакос начался пожар. Сообщалось, что в лесу, около бункера, кажется, горит человек.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что пожарные на крыше Кукулишкской батареи обнаружили горевшего человека и выгоревшую траву вокруг. Мужчина 67 лет получил сильные ожоги.

Тлевший рюкзак пожарные потушили подручными средствами и песком.

Врачи скорой помощи установили, что мужчина мертв.

Начато расследование, выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Немецкая батарея Memel-Nord (Гируляйская, Кукулишкская) - батарея на побережье Балтийского моря, построенная немцами в 1939 году.

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