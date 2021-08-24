Советник президента: велика вероятность образования новой волны миграции

Латвия и Эстония обсуждают возведение забора на границе, ведется поиск возможностей совместно обратиться за европейским финансированием для усиления внешней границы Евросоюза, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

Она отметила, что этот вопрос обсуждался в ходе встреч президента Гитанаса Науседы в Киеве с главами других стран, которые участвуют в "Крымской платформе".

"(...) все говорят о том, что забор необходим, и мы смотрим на официальные ведомства ЕС, на Брюссель, ожидаем дискуссии на уровне глав ведомств, как можно для внешней границы ЕС использовать европейское финансирование", - пояснила А. Скайсгирите.

Она также добавила, что велика вероятность образования новой миграционной волны из-за ситуации в Афганистане. У бегущих из страны людей есть два направления: путь на север через страны Центральной Азии по направлению к России или на запад через Турцию.

Советник президента заявила, что Литва будет применять к нелегальным мигрантам из Афганистана заградительные меры, так как до прибытия в Литву они могут выбирать из находящихся ближе безопасных стран.

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