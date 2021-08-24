За "паспортом возможностей" – огромные очереди, люди рассержены

Работники Центра реестра ездят по провинции и выдают жителям "паспорта возможностей". К муниципалитетам и старостам приходят толпы людей, но не все получают этот документ, сообщают "Новости" LNK.

Поездка по регионам началась с хаоса. Первое место, где выдавался документ – Алитусский район. Здесь пришлось вызывать на помощь дополнительных работников, но в установленное время все равно всем выдать документ не успели.

Некоторые люди, которые пришли за докумнетом, даже не знают, зачем он нужен, но все равно пришли, даже за документом для лежачих близких.

Всего работники Центра реестра посетили 5 муниципалитетов. В Симнасе люди выстроились в очередь за несколько часов до начала выдачи "паспорта возможностей".

"У меня сын в Норвегии, я хочу его навестить, ждут меня и близнецы-внуки", – рассказала одна женщина.

Мужчина сказал, что ему документ нужен, чтобы ходить в магазин. "Если где-то где-нибудь потребуют – в магазине, если придумают поставить везде охрану, наверное, надо будет показывать "паспорт", – сказла он.

Другой сказал, что ему нужен документ, чтобы ездить к внукам, к врачам, на кладбище, к родственникам.

Собеседница помоложе сказала, что ей паспорт нужен, чтобы ходить в кафе.

Некоторые даже не знают, зачем им этот документ нужен. "Что я знаю, не смотрела по телевизору. Не знаю, спросите у других", – сказала женщина.

Пришли за бумажным документом и те, кто не смог получить электронный вариант. "Через э-банкинг вводишь, и не дает. А тут приезжай и стой в такой очереди, как за хлебом. Это насмешка над людьми", – возмущалась женщина.

Мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас опасается, что у получивших документ связаны с ним слишком большие надежды.

"Всем ли он нужен так нужен? Вместе с тем, это вызывает беспокойство, еще подумают, что с таким паспортом в магазинах чуть ли не даром получишь колбасы или крупы", – сказал Врубляускас.

Он надеется, что работники староств объяснят людям, зачем нужен этот документ.

"До анекдота доходит, бабушка едва из постели встает, но ей нужен "паспорт возможностей". Будем объяснять, хорошо, что они прививаются, но есть там какие-то проблемы", – сказал мэр.

В каждом старостве работники Центра реестра проводят час. Этого недостаточно. "Я сидела, ждала в очереди и не успела. Пришла, еще 10 не было, заняла очередь. Везде было много людей, были такие, кто с 6 ждал", – рассказала одна женщина.

Мэр признал, что такого наплыва людей не ожидали, пришлось вызывать дополнительных работников.

"Мы не ожидали такого аншлага. Мы видели что люди звонят, интересуются, но что придет столько людей, не ожидали", – сказал Врубляускас.

Молодежи среди собравшихся было немного.

"В основном это были пожилые люди, у которых нет возможности подключиться к э-банкингу, у них нет и банковских карт", – сказал староста Симнаса Владас Чепонис.

Чтобы получить "паспорт возможностей" надо подписать согласие. Нужен паспорт или карта идентификации личности, проверяют в системе персональный код человека. Если все в порядке, тогда в течение нескольких минут его распечатывают" – рассказал пресс-секретарь Центра реестра Миндаугас Самкус.

Были и те, кто отстоял очередь, но паспорт не получил - в основном это были люди, с момента последней прививки которых не прошло 14 дней или те, кто переболел, но давно, уже 210 дней прошло.

До 9 сентября работники Центра реестра посетят 10 муниципалитетов.

Надеются, что на этой неделе "паспорт возможностей" можно будет получить и в аптеках, и в отделениях "Содры".

Электронный "паспорт возможностей" получили 900 000 жителей, бумажный - 30 000. Еще 0,5 млн. человек могут его получить, но пока не активировали документ.

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