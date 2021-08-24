Истребители НАТО на прошлой неделе один раз сопроводили российский военный самолет

BNS ru.DELFI.lt

На прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО истребители один раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российский самолет.

Как сообщает Министерство обороны, в пятницу был сопровожден самолет, летевший в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в Калининградскую область. Самолет летел с отключенным транспондером, у него не было плана полета, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами. Натовская миссия воздушной полиции осуществляется из Литвы и Эстонии. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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