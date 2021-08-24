Министр экономики Литвы: рассматривается возможность доставки "паспорта возможностей" на дом

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте сказала, что рассматривают вариант доставки "паспорта возможностей" на дом людям, которые не пользуются э-банкингом.

Армонайте сказала, что этот вопрос обсуждают и с "Литовской почтой" и с операторами терминалов Perlаs, однако подчеркнула, что тут есть бюрократические нюансы, связанные с защитой персональных данных.

"Такой вариант рассматриваем, только смотрим, что будет быстрее, чтобы это не застряло где-нибудь в бюрократических коридорах или жерновах", – сказала она LRT.

По словам министра, осле того как работники Центра реестра стали выдавать бумажные паспорта в регионах, только в понедельник было выдано около 3000 документов. Армонайте подчеркнула, что есть все технические решения для выдачи документов в аптеках.

"Центр реестра нашел технические решения, однако законодательные акты должны быть приняты Минздравом. Мы этого ждем, тогда выдача документа может начаться в аптеках, сеть аптек хорошо развита", – сказала министр.

Министр оценила информацию о фальшивых "паспортах возможностей" так: люди, которые их покупают обманывают самих себя.

"Хочу сказать, что люди, которые платят деньги за подделку, обманывают самих себя. Они платят за то, чтобы остаться без защиты. Прививка - бесплатная, доступная. Ты привился, получил защиту и документ", – сказала Армонайте.

"Паспорт возможностей" – это бесплатный QR код, который получают переболевшие ковидом, привитые или получившие отрицательный результат теста на ковид люди. Он связан с системой e-sveikata. В Литве за подделку документов грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 3 лет.

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