В регионах бизнес, принимающий клиентов с "паспортом возможностей", сталкивается с проблемами

Если в бар приходят 8 человек, а у одного нет "паспорта возможностей" – все уходят. Те, кто не смог попасть в кафе и бары, желали их владельцам обанкротиться, снижали рейтинг, рассказывают работники заведений в регионах. Между тем в Вильнюсе "паспорт возможностей" никаких проблем владельцам бизнеса не доставил – бары стали безопаснее, не осталось злых клиентов, сказали их владельцы. Однако бизнес отмечает, что не хватает информации, зачем "паспорт возможностей" нужен, ведь для бизнеса это последняя возможность, иначе придется закрыться.

По действующим правилам, если бизнес предоставляет услуги людям только с "паспортами возможностей", ему не нужно соблюдать дополнительные ограничения: не нужны маски, расстояние, перегородки и т.д.

Бары и кафе первыми решили принимать только клиентов с "паспортами возможностей", но не для всех первая неделя прошла безоблачно.

"Жаль, когда приходят 8 человек, а у одного нет документа, тогда уходят все. И уходят туда, где принимают без паспорта", – сказал глава шяуляйского бара Cask 215 Мартинас Ятаутас.

Владельцы другого бара в Шяуляй сказали, что отпустили работников на выходные, поскольку после решения принимать только людей с "паспортом возможностей", клиентов стало меньше.

Посетители, которые не смогли попасть в новый ресторан Gorilla Burgers RestoBar, снизили его рейтинг в социальных сетях.

23 августа в Литве 661 компания работала только с клиентами, у которых есть "паспорт возможностей". Большая часть таких компаний в Вильнюсе - 342, 69 - в Каунасе, 32 – в Клайпеде, 24 – в Паланге, 21 – в Паневежисе, 17 – в Шяуляй. 523 - заведения, работающие в сфере общепита и бары.

В столице кафе и бары не сталкиваются с особыми проблемами. "Особых проблем не было. Да, были недовольные. Но сейчас их нет в баре, значит, даже бару от этого лучше", – сказал совладелец баров Špunka и Dėvėti Харольдас Арешка.

Никаких проблем не было и у бара Local Pub. Его владелец Видмантас Чичелис сказал: "Особенно это коснулось тех, кто работает с дешевыми продуктами, например сетевых пиццерий. (…) они злятся на конкурентов, поскольку у них и аудитория самая дешевая, у них есть проблемы. TТе, кто выбирает качество и эксклюзив, думаю, с проблемами не сталкиваются".

Он заметил, что самая большая проблема, с которой столкнулись - это снижение рейтинга с фальшивых профилей.

"На около 50 единиц поставили, такого раньше не бывало – может 1-2 раза за год такое случалось. Но мы с коллегами сообщили Google о таких "оценщиках" – их и не осталось", – сказал Чичелис.

Он заметил, что для постоянных клиентов рейтинг ничего не значит, но он важен для туристов.

Глава шяуяйского бара Cask 215 Ятаутас сказал, что у них поток клиентов на прошлой неделе был меньше обычного. "Сложно назвать причину, ведь и погода на прошлой неделе уже была хуже, разные факторы были. По обороту есть снижение, но с учетом погоды – температура в 24 градуса не была комфортной для посиделок. В целом все оцениваю хорошо, работа идет. Есть те, кто уходит, есть люди без "паспортов возможностей", но по какой причине - мы не можем сказать", – сказал владелец бара, заметив, что и конфликтов не было.

Ятаутас видит реальность угрозы новых закрытий.

"Этого все боятся. Мы начали работать с клиентами с "паспортами возможностей" раньше, чем с 13 сентября, чтобы осенью не пришлось снова закрываться. Мы боимся, но надеемся на лучшее – если снова велят зарываться, тогда будет нехорошо, некрасиво перед привитыми, переболевшими, ведь они могли бы жить свободнее, ходить не только в кафе, но и в театры, кино. Но мы ко всему готовы, если будет очень высокая заболеваемость, есть вероятность закрытия на какое-то время", – считает он.

Администратор шяуляского бара Bottoms Up (ЗАО Bargera) сказала, что опыт прошлой недели был неприятным.

"На нас сильно сказалось решение принимать только клиентов с "паспортом возможности". Люди недовольны. Их стало меньше. В пятницу работали 4 человека, а в субботу 1, людей не было. Очень много недовольных. Мы стараемся соблюдать правила, поэтому решили обслуживать людей с "паспортами возможности", еще иногда просим предъявить удостоверение личности, люди возмущаются", – рассказала девушка.

Она сказала, что сами они за этот документ, поскольку персонал их бара столкнулся с COVID-19 – сейчас все привиты.

"Мы хотим, чтобы все это скорее закончилось. А люди наверное злые, наверное, им плохо объяснили, зачем нужен "паспорт возможностей". (…) Государство плохо объяснило, зачем он нужен, и что рано или поздно он все равно будет нужен. Люди мало интересуются, не знают, видят только свое социальное пространство, фейсбук, где много противников вакцинации, и это не улучшает ситуацию", – сказала администратор.

Серьезных конфликтов, по ее словам, не было, но напряженные ситуации были.

"Нам желали обанкротиться и тому подобное. В системе Google нас оценили одной звездой. Это тоже неприятно. Мы надеемся, что после выходных люди одумаются, поймут зачем этот документ и будут брать его", – сказала девушка.

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