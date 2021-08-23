Напряжение в парламенте: часть депутатов не реагирует на просьбу информировать о наличии иммунитета

"Очевидно, что стопроцентного иммунитета среди депутатов нет", – сказала спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

На прошлой неделе спикер инициировала опрос, чтобы выяснить, у скольких депутатов есть иммунитет к новому вирусу (кто привит или переболел COVID-19). Не все депутаты захотели участвовать в опросе, сообщает ЛНК.

"Данные представили 98 депутатов, которые привились, трое сообщили, что у них нет иммунитета, еще около 40 человек не ответили на вопрос", – сказала ВРИО канцлера парламента Вайда Серветкене.

Данные не представили члены фракции литовских регионов – Йонас Пинскус, Рита Тамашунене, Пятрас Гражулис, Волдемарас Валкюнас и др.

"Это просто техническая ошибка. Мы не обсудили этот вопрос, обязательно передадим данные", – сказал Пинскус.

"Я не знаю причины, но возможно представляю контингент, они вообще настроены против вакцинации, против ограничений, против порядка", – сказал вице-спикер Паулюс Саударгас.

Данные об иммунитете не представили и 32 члена крупнейшей оппозиционной фракции. "Крестьяне" сказали, что у спикера нет юридических прав для сбора подобных данных. Кроме того, неясно, как будет обстоять вопрос с охраной данных.

"Сегодня захотят информацию по ковиду, завтра захочет может быть спикер получить информацию от уролога", – сказала депутат Агне Ширинскене.

Между тем канцелярия отмечает, что хочет только знать, сколько в каждой фракции людей с иммунитетом, а сколько - без, никакие личные данные предоставлять не надо.

"Мы собираем информацию через фракцию, не просим представлять поименный список", – сказала Серветкене, выразив надежду на то, что фракции эту информацию предоставят.



"Лично я точно не намерена докладывать спикеру о своем здоровье, о каких-либо осмотрах: ни о ковиде, ни о чем-то еще", – сказала Ширинскене.

Для выяснения общего уровня иммунизации данные об этом запрашивают не только у депутатов, но и у работников системы образования, у перевозчиков и представителей других профессий.

"Попытка прикрываться личными данными и подобными вещами, если иметь в виду, что депутаты на самом деле должны показать пример, мне кажется плохим примером, это ничего общего не имеет с личными данными. Это незрелое политическое поведение, иначе не назовешь", – сказала эксперт по коммуникации Ариюс Катаускас.



"Плохо, что в обществе есть напряжение, плохо, что у общества до сих пор нет полного иммунитета. Депутаты обязаны быть примером, быть впереди, понимать, сплотиться", – сказал Саударгас.

С 23 августа и работники парламентской канцелярии и посетители для того, чтобы войти в парламент должны предъявить "паспорт возможностей" или отрицательный тест на ковид.

На депутатов это требование не распространяется, чтобы для них ввести такой порядок, надо менять устав парламента.

Саударгас сказал, что наличие "паспорта возможностей" будут проверять на входе в зал заседаний, поэтому так можно выяснить, у кого из депутатов нет иммунитета.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!