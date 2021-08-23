Забор на границе с Беларусью будет возводить холдинг Epso-G

Забор на границе с Беларусью будет возводить государственный энергохолдинг Epso-G.

В понедельник правительство своим постановлением утвердило, что на возведение забора на границе с Беларусью будет выделено 152 млн евро.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что Epso-G реализовала много значимых стратегических проектов, всего на данный момент их 14, в компании работают 1,1 тыс. человек. В компетенцию группы входят сферы энергетики, проектирования, технического обслуживания, эксплуатации, управления простыми и сложными договорами и т. п. Компания в состоянии обеспечить эффективность и прозаичность госзакупок.

Он предложил доверить проект именно этому холдингу. Министр транспорта Марюс Скуодис не возражал.

По срокам будут ждать решения Министерства энергетики

В проекте постановления предусмотрено, что заграждения должны быть завершены к сентябрю 2022 года, однако министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что окончательные сроки Министерство энергетики должно представить через две недели.

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что компания еще должна будет провести рыночные консультации, "чтобы более ясно ощутить, какая будет дата и какой месяц", - министерство обязали дать ответ до 15 сентября.

Предполагается, что забор, т. е. столбы со спиральной, максимально непроходимой колючей проволокой концертиной) должны быть высотой не ниже 4 метров.

Дополнительно колючая проволока будет протянута и с белорусской стороны.

В проекте предусмотрено, что заграждения должны быть устойчивы к погодным условиям, "агрессивным веществам", влаге, возведены с учетом особенностей грунта, ветра и т. п.

Проект предусматривает оборудование ворот и дверей для обслуживания приграничной территории.

Принято решение, что министерства и другие ведомства должны решать все вопросы проекта в срочном порядке.

Решено, что от лица государства заказчиком будет Служба охраны госграницы (СОГГ).

Часть госзакупок будет утверждать комиссия

Для надзора за реализацией проекта будет создана межведомственная комиссия, которую возглавит премьер Ингрида Шимоните. В нее войдут члены правительства, глава СОГГ, начальник Госинспекции по планированию территорий и строительству, представитель реализующей проект компании, на правах наблюдателей могут принимать участие представители парламентских Комитета по аудиту и Комитета по национальной безопасности и обороне.

В случае необходимости предусмотрена возможность приглашать независимых экспертов, представителей других ведомств.

Комиссия, кроме прочих функций, должна будет утверждать закупки, стоимость которых превышает 214 тыс. евро, а при покупке работ - 5,35 млн евро. Также она должна будет как минимум раз в месяц информировать правительство, представлять предложения.

Забор на границе с Беларусью решено строить из-за наплыва нелегальных мигрантов, с которым в последние месяцы столкнулась страна.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!