Без "паспорта возможностей" тяжело, а прививаться страшно: рассказ молодой женщины

Молодая жительница Вильнюса, которая почувствовала неудобства жизни без "паспорта возможностей", но боится прививаться, рассказала о своем опыте общения с системой здравоохранения и осуждении со стороны общества.

"Я не против вакцинации. Я - дочь врача", – рассказала Рута из Вильнюса, которая сейчас решает сложный вопрос - прививаться или нет.

Она сказала, что больше всего опасается за свое здоровье. Эти страхи связаны с событием, которое имело место еще в школьные годы. Тогда у нее были проблемы со здоровьем. Она лежала в больнице, ее обследовали, сделали пробу Манту. То, что тогда она пережила, Рута помнит и сегодня.

"Я потеряла сознание. Началась страшная аллергическая реакция, анафилактический шок, потом - реанимация. Я напугала всех, включая маму. Когда я пришла в себя, она сказала: "Знаешь, это аллергия на фенол", – рассказала Рута.

После этого молодая женщина не прививалась. "Я и от гриппа не прививалась, мне врач говорила: "Это необязательно", тем более, что все основные прививки мне сделали (от кори и др.) еще в детстве. И сейчас я все сомневалась, думала, не придется прививаться, может, пройдет пандемия. Но сейчас без "паспорта возможностей" стало очень неудобно", – заметила Рута.

Она решила обратиться к семейному врачу.

"Но сейчас попасть невозможно, телефон поликлиники постоянно занят. Я все пытаюсь записаться, и никак. Тогда я позвонила лично врачу, мне сказали, что надо идти к аллергологу, а попасть сейчас туда очень сложно", – рассказала женщина. Пока суть да дело, она выяснила, что для того, чтобы аллерголог дал справку, что прививаться нельзя, надо, чтобы анафилактический шок был именно на вакцину от ковида. Женщина стала искать информацию о том, какая вакцина больше подходит аллергикам.

"Я даже не знаю, что делать. Наверное, надо идти к платному аллергологу, но это деньги. В государственной поликлинике есть талоны только на ноябрь", – рассказала молодая женщина.

"Я читала, что врачи говорят, что люди, чтобы избежать вакцинации выдумывают аллергии. В такой ситуации ты чувствуешь себя неудобно, словно ты виноват", – продолжила она.

Аллерголог Сантаришкской клиники профессор Лаура Малинаускене признала, что количество пациентов у них в последнее время очень выросло. Она сказала, что рост числа пациентов связан с тем, что некоторые люди боятся вакцинации. "Таких людей стало больше, поэтому попасть к врачу не могут те, кто действительно нуждается в помощи аллерголога", – сказала Малинаускене, заметив, что Руте нужно поговорить с аллергологом, но в вакцине от ковида фенола нет.

Врач-аллерголог Сантаришкской клиники Кястутис Черняускас заметил, что число визитов к аллергологам выросло вдвое. "Пациенты хотят убедиться, не являются ли их проблемы со здоровьем противопоказанием для вакцинации от коронавируса. В большинстве случаев (например, когда речь идет об аллергии на укусы насекомых, продукты питания, контактном дерматите, аллергии на антибиотики и т.д.) люди могут прививаться безо всяких дополнительных исследований, им только надо пробыть в зале для привитых не 15, а 30 минут. Больше опасность бывает для тех, кто пережил анафилактический шок (он бывает в первые несколько часов, а не дней). В таких случаях надо делать пробы на возможную реакцию на вакцину Pfizer Comirnaty. Пока у нас не было случаев, когда у пациентов была серьезная реакция на вакцину", – сказа врач.

С людьми, которые боятся вакцинации сталкиваются и семейные врачи. Семейный врач и психотерапевт Юсте Латаускене сказала, что она каждый день сталкивается со случаями, когда люди высказывают страх перед вакцинацией.

"Сначала люди боялись, что их привьют "плохой" вакциной, якобы если подождать будет более качественная. Люди беспокоились, хватит ли вакцины. Сейчас уже люди реже высказывают боязнь. Чаще всего приходят люди с конкретными медицинскими проблемами, с информацией, которую видели в СМИ, с общим уровнем образования и негативным опытом в прошлом. Больше всего опасаются тромбоза и анафилактического шока", – сказала Латаускене заметив, что люди не вакцины боятся, они опасаются за свое здоровье.

"Они надеются избежать заражения COVID или отрицают существование вируса", – сказала врач, заметив, что аллергия на вакцину встречается крайне редко.

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