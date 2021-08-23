Новейшие данные: положение в западных муниципалитетах Литвы улучшается

Литовская карта коронавируса по-прежнему окрашивается в красный цвет, несмотря на то, что в некоторых регионах очагов болезни становится меньше. Пока хуже всего обстоят дела в Скуодасском районе и в Клайпеде – они находятся в черной зоне.

В Литве в красную зону входят почти все крупные города, а сама страна находится в красной зоне C3. В Вильнюсском муниципалитете за последние 14 дней показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 361,6 случай, доля положительных тестов составляет 5,1%.

В Каунасе этот показатель составляет соответственно 350,2 и 4,5%, город также входит в красную зону С3.

В Паневежисе уровень заболевания составляет 294,4, дола положительных тестов - 5,8%, город находится в красной зоне С3.

В Шяуляй этот показатель составляет соответственно 293,5 и 2,9%, город входит в красную зону С2.

Хуже всего ситуация в Клайпеде, которая входит в черную зону D. Там уровень заболеваемости составляет 424,7, доля положительных тестов – 5,3%. Однако, по последним данным, ситуация в городе стабилизируется.

Пока в черной зоне находится и Скуодасский район - 510,8 новых случаев и доля положительных тестов - 5,9%.

В стране еще остаются желтые зоны, но в некоторых из них ситуация уже ухудшается, например, в пасвальском, Пакруойском, Рокишкском и Зарасайском районах, а также в Лаздийском и Друскининкайском районах.

На западе, где фиксировалось самое тяжелое положение, ситуация стабилизируется. К этим муниципалитетам относятся Скуодасский район, Кретингский район, Паланга, Плунгесский район, Ретавский район, Шилутский район, Клайпедский район, Нерингский район и Клайпеда.

Однако по карте видно, что на большей части территории Литвы ситуация пока ухудшается.

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