Для торговцев фальшивыми "паспортами возможностей" – плохие новости: придется предъявлять документ

Поскольку в Литве стало больше представителей бизнеса, которые решили обслуживать только клиентов с "паспортом возможностей", появилась информация о подделке этого документа. Бизнес должен сканировать QR-коды с помощью специального приложения, которое показывает, действителен ли документ. Если есть подозрения, что документ фальшивый, у представителей бизнеса есть право потребовать удостоверение личности.

Глава Минздрава Арунас Дулькис на просьбу прокомментировать факт подделки "паспортов возможностей", сказал, что люди редко пытаются обойти требования.

"Пандемия - это общая проблема. Индивидам сложно не нарушать порядок. Все думаю, что кто-то придет и обуздает пандемию – кто-то другой. Если что-то решим, то за счет других, а я не буду в этом участвовать. Я думаю, каждая подделка, попытка выкрутиться, мошенничество - это дармоедство и игнорирование потребностей всего общества", – сказал 23 августа министр.

Он отрицательно оценил такие попытки и распространение теорий заговора.

"Остается лишь сказать, что правительство Литвы скрывает от жителей информацию о том, что земля плоская", – пошутил Дулькис.

По его словам, ведомства ведут работу для того, чтобы в ближайшее время люди могли взять "паспорт возможностей" в "Содре" или в аптеках. Что касается проверки документа, он сказал, что бизнес должен проверять паспорт с помощью специального приложения.

"Приложение "паспорта возможностей" это то, что должно помочь, но если есть какие-то проблемы, то появляются какие-то практические нюансы осуществления порядка. Я думаю, более подробную информацию мы представим позже", – сказал министр.

Чуть позже пресс-секретарь Дулькиса Айсте Шушкта пояснила, что предприниматели должны сканировать код, но не обязаны проверять документы, удостоверяющие личность у каждого клиента. Однако если есть подозрения, что документ фальшивый, у предпринимателей есть полномочия, позволяющие требовать документы, удостоверяющие личность.

В пятницу вечером команда портала Kas vyksta Kaune провела эксперимент – пыталась попасть в 5 каунасских баров, где клиентов принимают только с "паспортом возможностей". У членов команды документа с собой не было, но у клуба Bardakas на аллее Лайсвес им предложили выход из ситуации.

"Когда мы стояли в очереди, другие ждавшие своей очереди клиенты предложили нам купить документ", – рассказал оператор Kas vyksta Kaune.

По его словам, это предложение заинтриговало, было решено тайно снять процесс. По словам оператора Kas vyksta Kaune, недалеко от бара Bardakas его с коллегой встретили двое мужчин, которые представили свой бизнес-план, подчеркнув, что он - нелегальный, но зато в бар с таким документом попадешь без проблем. По словам "предпринимателей", документ можно подделать за 10 минут, стоить он будет 40 евро.

Правда, мужчины предупредили - если код решат сканировать, то вход в бар будет закрыт, все сработает, если работникам бара достаточно взглянуть на код. На случай неудачи, "предприниматели" советовали сделать вид, что произошла ошибка и удалиться.





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