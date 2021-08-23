Глава МИД Литвы: НАТО не должно допустить еще одного миграционного кризиса

Страны НАТО должны стремиться к тому, чтобы ситуация в Афганистане не превратилась в еще один миграционный кризис, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

На прошедшем в пятницу видеосовещании министров иностранных дел стран НАТО, посвященном ситуации в Афганистане, Г. Ландсбергис подчеркнул, что после завершения 20-летней миссии "Решительная поддержка" в Афганистане очень важно сохранить единство и солидарность альянса.

"Трансатлантические связи - это фундамент нашей силы. Мы должны тщательно оценить как выученные уроки, так и достижения, обязаны вместе обеспечить, чтобы настоящая ситуация не стала еще одним миграционным кризисом", - отметил Г. Ландсбергис.

В ходе видеовстречи союзники подтвердили обязательства эвакуации граждан стран НАТО и Афганистана, которым угрожает опасность.

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