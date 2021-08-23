Коронавирус в Литве: 314 новых случаев, скончались 6 человек

За минувшие сутки в Литве было выявлено 314 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 6 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Четверо умерших относились к возрастной группе 70-79 лет, двое - 80-89.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 273,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,5%.

За минувшие сутки было сделано 3106 молекулярных (ПЦР) и 2816 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 294 тыс. 86 человек, из них всё еще больны 6828.

От коронавируса в Литве скончались 4494 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9128 смертей.

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