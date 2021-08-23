Официально: на этой неделе "паспорт возможностей" можно будет получить в "Содре" и в аптеках

BNS ; Аустея Масёкайте-Любинене , ru.DELFI.lt

Были найдены решения для выдачи "паспорта возможностей" в отделениях "Содры" и аптеках. Эту услугу начнут предоставлять на этой неделе.

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