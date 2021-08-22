По данным Гидрометеорологической службы Литвы, два вихря образовались на берегу моря, недалеко от Швянтойи, а третий остался только в форме воронки - не достиг поверхности воды.

"Одиночные водных вихри очень распространены, когда более прохладная воздушная масса тает на нагретой воде, но 2 или 3 вихря в одном месте встречаются реже", - сказали в Гидрометеорологической службе Литвы. Вихри были зафиксированы в воскресенье около 10 утра.

Viesulai pajūryje. Paulius Sas/Orų entuziastai nuotr.
Foto: DELFI

По мнению экспертов, водные вихри обычно не опасны для тех, кто находится на суше, так как исчезают, как только достигают берега. Кроме того, более опасны водяные вихри с видимыми водяными брызгами.

Как рассказала порталу Delfi главный специалист отдела климата и исследований Изольда Марчинонене, вихри начинают формироваться, когда в верхних слоях атмосферы происходит трансформация воздушных масс и в них проникает очень холодный воздух, а у земли - очень теплый. Это нарушает равновесие атмосферы и создает благоприятные условия для интенсивной конвекции.

"Вихрь - это вытянутый "поток" из облака, который иногда достигает земли, а иногда остается как воронка. Для этого требуется особенно высокая степень атмосферной непостоянства, которая развивается в облаке или в их группах - суперячейке, как говорится, миниатюрном циклоне. В "потоке", идущем от облака, образуется вихрь низкого давления, который все втягивает в себя, вращается и действует как насос. Циклон работает аналогично урагану, только масштаб самой системы совсем другой", - пояснила специалист.

Вихри наиболее распространены там, где наблюдается наибольшее потепление поверхности и где сначала проникает тропический воздух, приходящий с юго-востока, юга или юго-запада. Для образования вихря необходимы влага, механизм подъема и высокая энергия атмосферной нестабильности. Вихрь напоминает торнадо, но не так опасен. Он образуется над нагретой водой и представляет собой вращающийся столб поднимающегося влажного воздуха.

Водные вихри обычно исчезают, когда достигают суши.

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