Произведенная в Укмерге продукция попадает в руки медалистов: заказов на полгода вперед

Лыжные палки, созданные на заводе в Укмерге, путешествуют по всему миру. Они также оказываются в руках чемпионов во время соревнований. Здесь производится более 400 000 пар палок в год, а заказов у компании - на полгода вперед.

Никто в Европе больше не производит

Норвежское предприятие по производству лыжных палок Brav LT (бывшее Swix sport Baltic) расположено в индустриальном парке Укмерге. Это единственный производитель лыжных палок в Литве.

Здесь жители Укмерге делают палки как для беговых, так и для горных лыж, пеших прогулок и так называемого горного треккинга. Также производятся палки для проверки толщины льда. Вся продукция, произведенная в Укмерге, отправляется за границу. Компания не поставляет продукцию на литовский рынок. Правда, некоторые палки возвращаются через посредников.

"Я не знаю, есть ли виды палок, которые мы не производим", - говорит Лина Янулевичюте, глава Brav LT.

По ее словам, окончательную цену на продукцию устанавливают владельцы компании из Норвегии, поскольку в Литве у компании нет отдела продаж или маркетинга, Brav LT занимается только производством. Произведенная в Укмерге продукция доставляется к посредникам, например, в Германию, откуда палки продолжают поступать на полки европейских магазинов.

Палки - в руках медалистов

Профессиональные мировые спортсмены также используют и тестируют палки литовского производства.

"Вся наша продукция проходит испытания спортсменами, они дают свои комментарии, только после этого разрешается серийное производство", - говорит глава компании.

По ее словам, норвежская материнская компания подсчитала, что это 80 процентов оказавшихся на пьедестале бывших спортсменов-призеров катались с палками Swix, сделанными в Укмерге. Увидев по телевизору сделанные компанией клюшки, которые держат чемпионы, глава компании гордится этой работой.

"Многие спортсмены с норвежскими фамилиями держали в руках палки, сделанные в Укмерге. Катаются на лыжах не только норвежские, российские и французские спортсмены. Литовские спортсмены тоже используют наши палки.

Мы рады, что можем это создать. Мы даем владельцам чувство безопасности - мы можем не только заказать палки, но и проверить, соответствуют ли они самым высоким требованиям качества, подходящим для спортсменов", - улыбается Л. Янулявичюте.

Проверяют каждую палку

Она упомянула, что были случаи, когда клюшки Swix ломались на соревнованиях, но не из-за производственного брака, а по вине других спортсменов: "Я слышала, что спортсмен сломал палку на соревновании и поэтому не смог финишировать первым. Другой спортсмен лыжами сломал палку при столкновении. В таких случаях помощники встают по бокам и раздают новые палки, чтобы спортсмен мог продолжить соревнование".

Глава Brav LT показала, как на фабрике обеспечивается качество палок. Проверяются ударопрочность и твердость всех палок. Особое внимание уделяется углеродным палкам, так как компания заказывает их из Китая. Одна туба испытывается трижды - помещается под пресс массой 30 кг.

Мода на палки меняется

По словам собеседницы, дизайн клюшек и цветовая гамма меняются каждый сезон. Например, сейчас преобладает белый цвет, но постепенно эта мода уже тускнеет, покупатели выбирают более сдержанные цвета.

"В свое время, когда белый цвет был популярен в автомобилях, мы чувствовали, что некоторые модели, возможно, устаревшие, но все еще окрашены в белый цвет. В этом году модные цвета - черный, красный, яркие цвета - зеленый, а желтый - в моде в США", - отмечает она.

Также палки различаются по материалам, наконечникам, ремешкам. Например, алюминиевые палки производятся на месте, а углеродные - из Китая и собираются на заводе.

Последствия пандемии ощущались болезненно

Для поставок сырья компания использует корабли, поезда и авиатранспорт, чтобы все было доставлено вовремя. Конечно, цепочки поставок с Китаем создают серьезные проблемы. Литовская компания также ощущает последствия кризиса на Суэцком канале.

"Как это ни странно, но нас коснулся и заблокированный Суэцкий канал. Вроде открытый, но все равно откликается. Сырье доставляется кораблями, и даже если канал будет запущен, он еще не восстановился. В Китае много грузов, которые все еще ждут в очередях.

На это также влияет тот факт, что Китай закрывает какой-то порт только потому, что выявил случаи заболевания коронавирусом. Внезапно наше сырье застревает на месяц, потому что ни один корабль не может войти в порт. Другое дело, что корабли очень переполнены. Наши грузы могут быть не очень громоздкими, их нужно комплектовать с другими, что требует времени. Поэтому сырье опаздывает", - говорит Л. Янулявичюте о перебоях в поставках.

В этом году нужно было перевезти один груз по воздуху, чтобы производитель палок получил его вовремя и смог выполнить заказ. В результате увеличились производственные затраты и и цена. Около 17 тысяч пар палок поедут в Америку на один горнолыжный центр.

"Здесь сейчас собирают заказ на очень большой горнолыжный центр в США. Второй год до начала сезона делаем для них палки - специальный заказ, собираем палки для горных лыж. Их мы получили в конце июня, специально привезли этот заказ из Китая по воздуху, чтобы успевать по времени. Контейнер уже заказан на следующую неделю, и он отправится в США", - сказала она в середине июля.

Собеседница признает, что в прошлом году компания ощутила на себе последствия пандемии. В 2019 году оборот Brav LT составил 7,5 миллиона евро, а в прошлом - упал до 5 млн. евро.

"Все спортивные мероприятия были отменены, массовое катание на лыжах было перенесено. В прошлом году мы сделали вдвое меньше палок, чем в этом году. В этом году план - произвести более 400 тысяч пар. У нас очередь заказов не только до конца года, уже запланированы январь и февраль", - говорит она.

Из-за сложностей, вызванных пандемией, производство также останавливалось, а часть работников пришлось уволить. В настоящее время тут работает 37 сотрудников.

"В прошлом году у нас их было больше, но было много простоев, и у нас не было работы, мы остановили производство, пришлось уволить людей. Теперь, когда у нас есть работа, понемногу зовем обратно. Некоторые из них уже вернулись", - уверяет она.

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