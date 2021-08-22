Пострадавшая в результате взрыва на беспорядках сотрудница полиции: очень больно, когда на тебя нападает литовец

4 часа оскорблений, бросания камней и, наконец, мощная взрывчатка упала прямо у ног: это в ту ночь вторника пришлось пережить сотруднице Службы общественной безопасности Виде Уселене. Даже с травмированной ногой, она продолжала свою службу и в конце концов вместе со своими коллегами разогнала бушующих бунтовщиков.

Вечером 10 августа сотрудница получила сообщение о том, что необходимо торопиться в часть и ехать из Каунаса в Сейм в столице. Она приехала сюда с коллегами около 21.00.

"Нам было трудно подойти к Сейму, потому что там собралась толпа. Я не могу сказать, что было днем, потому что меня там не было и я не видела, но то, что я увидела вечером, определенно не было мирными протестующими.

Это были злые люди, возможно, даже находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Их агрессия была действительно заметна", - поделилась первым впечатлением собеседница.

Встав в строй приходилось выдерживать не только постоянные оскорбления - в сотрудников бросали какие-то предметы, камни, яйца, йогурты и бутылки.

"Как нас только не называли. С той стороны, конечно, не было ничего приятного. И гнев, и провокации были очень явными", - вспоминает Вида.

Флаг как оружию

Сотрудница полиции отметила, что участники беспорядков использовали литовский флаг и как щит, и как оружие.

"Флагшток используется даже как холодное оружие, флаги топтали, не обращались с уважением", - сказала она.

Кроме того, участники беспорядков бросали камни и оскорбляли, а в глазах полицейских гимн Литвы использовался как прикрытие.

"Если участники беспорядков видели, что идет какое-то движение, и офицеры могли бы задержать их, они бы начали петь гимн с мыслью, что тогда никто не сможет с ними ничего сделать.

Это было сыграно очень "красиво", выглядело так, что они точно знали, что делают, была постоянная провокация, а если что - бунтовщики доставали козыри - флаг и гимн", - сказала она.

Собеседница намекнула, что ей было очень больно все это переживать, особенно когда она выбрала свой путь - служить Литве.

"Я выросла в семье патриотов. У нас были и политзаключенные, и депортированные. Та любовь к Литве, патриотизм - это все с детства. В такие моменты сэимаешь зубы, но сильно болит сердце, когда на тебя нападает литовец. И с ним не договоришься, он даже не выражает четко, чего он хочет, он просто кричит", - сказала она.

Это было похоже на фильм

Офицеру вместе с сослуживцами пришлось около 4 часов спокойно стоять, слушая оскорбления и терпя летящие в них предметы.

"Если бы не щиты, нас бы забросали камнями, люди работали очень хорошо, и мы выдержали безумное количество камней", - отметила собеседница.

Закончилось все тем, что по составу запустили взрывчатку. Она упала прямо под ноги В. Уселене.

"Я сама не видела летящей гранаты, но кто-то упомянул, что она зеленая, но сам я ее не видела. Она появилась у правой ноги, повалил красный дым. Это была безумная боль, я не понимала, что происходит, - сказала она. - Чувствуешь себя как в каком-то военном фильме. Я точно не забуду это чувство. Это ослепляет, оглушает, я не могу ответить, но это безумно страшная вещь".

Несмотря на боль, офицер не отошла от состава и продолжила нести службу. По ее словам, она просто не могла уйти от коллег.

"Это командная работа, я не могу уйти и покинуть свою команду. Я часть этого. Упадут пятеро, им будет тяжелее. Нет такого: мне больно, не могу, болею", - пояснила она.

Только после ареста бунтовщиков сотрудница полиции увидела ранения - до тех пор не было ни времени, ни возможности позаботиться о ранах.

"Только когда я получила команду вернуться, я увидела раны на ноге и много крови", - вспоминает она.

Знали, что и как делать

В глазах собеседницы участники беспорядков долгое время пытались заставить сотрудников полиции атаковать их первыми.

"Гимн снова и снова заглушается какой-то провокацией, дразнишь, дразнишь, дразнишь этих полицейских, провоцируешь беспорядки. Насколько я понимаю, они ждали, что мы атакуем первыми. Били автобусы, били машины. Но они выжидали момент, чтобы представить себя жертвами, а мы, мол, нападаем на них.

Долго ждали, провоцировали. Эта провокация имела место во всех смыслах, с использованием камней, бутылок, подходили вплотную и пытались выяснить, кто мы такие. На мой взгляд, это была их тактика", - сказала она.

Кроме того, она отметила, что толпу заводили несколько человек, кричали и агитировали участников беспорядков через громкоговоритель.

"Они знали, что и как делают, - сказала она о подстрекателях. - Я не видела и не могу сказать, что было днем, но эти вечерние толпы, - для них это возможность избить полицейских, возможность совершить какие-то нарушения. Ведь в Интернете есть записи, где говорится, когда лучше, если не сегодня, можешь избивать, делать, что хочешь, и останешься безнаказанным. Если бы на это надеялись, остались бы безнаказанными".

Кроме того, после 4 часов криков бунтовщиков, сотрудника полиции не услышала никаких четких требований, никто не кричал по поводу "паспортов возможностей", прививок или других вещей, которые привели к протесту.

"Я слышала многое о членах Сейма, они кричали, что это только начало, что 10 сентября придут с оружием. Было еще больше всевозможных угроз, криков, мол вы не справляетесь, что мы рабы и тому подобное", - сказала она.

В конце беседы В. Уселене упомянула, что на следующий день ей звонила министр внутренних дел.

"Она спросила меня лично, как я, как здоровье. После таких страданий и слов, услышанных во время беспорядков, было очень приятно услышать благодарность за то, что ты там был. Это каким-то образом окупило мою боль", - сказала она.

В ходе беспорядков у Сейма пострадали 18 стражей порядка: 12 сотрудников полиции и 6 сотрудников Службы общественной безопасности.

26 человек были арестованы во вторник вечером, все по подозрению в массовых беспорядках, за это им грозит до 6 лет лишения свободы.

В четверг суд разрешил арестовать девять подозреваемых, поскольку они могли помешать досудебному расследованию.

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