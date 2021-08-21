В пятницу на улице в Зарасай было обнаружено тело подростка

BNS ru.DELFI.lt

20 августа в Зарасай на ул. Витауто было обнаружено тело подростка, сообщает полиция.

Тело юноши 2006 г.р. обнаружили в 13 ч. Начато расследование, выясняют причину смерти несовершеннолетнего. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!