Тело юноши 2006 г.р. обнаружили в 13 ч.

Начато расследование, выясняют причину смерти несовершеннолетнего.

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