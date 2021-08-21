Пандемическое лето в Паланге: поток отдыхающих уменьшился

Как и каждое лето, немалая часть жителей Литвы спешит в Палангу - на популярный литовский курорт. Жители часто жалуются на высокие цены, но по количеству отдыхающих на ул. Й.Басанавичюса, складывается впечатление, что у бизнеса нет никаких проблем. Однако пандемия изменила ситуацию.

Отдыхающих в Паланге достаточно, на улицах много людей, у киосков с вафлями и мороженным - очереди. Но влияние пандемии чувствуется. "Да, чувствуется. Посетителей меньше обычного. Конечно, оборот меньше, поэтому сложнее содержать работников", – сказала продавец ювелирных изделий Угне.

Художница Анна сказала, что поток отдыхающих уменьшился, особенно иностранцев.

"Людей меньше – нет белорусов, россиян, поляки только сейчас немного стали приезжать, нет эстонцев и латышей, меньше эмигрантов. Бизнес это чувствует. Тех, кто приезжал с деньгами, нет. А наши меньше денег тратят", – сказала Анна.

Дом иллюзий EUREKA хорошо известен отдыхающим. По словам его руководителя Расы Норманте, клиентов было меньше из-за хорошей погоды и пандемии. "Это лето было идеальным для тех, кто любит купаться в море, понежиться на солнце. Погода баловала отдыхающих, поэтому развлечения в помещениях не пользовались популярностью. Поток клиентов значительно ниже, чем до пандемии"“, – сказала она.

Романас, который уже много лет предлагает отдыхающим сделать снимок с попугаем, оцени ситуацию так: "Сегодня чувствуется, что клиентов меньше. В выходные это не чувствуется".

Мастер народного быта, которая торгует своими товарами в начале ул. Й.Басанавичюса, потрясена поведением отдыхающих: "Чувствуется, что поток людей изменился. Очень сложно. Особенно с пенсионерами. И без того сложно, а они торгуются даже ради 50 евроцентов. Молю Бога, чтобы я сама в старости такой не стала. До пандемии такого не было, люди иначе мыслили, а сейчас они в стрессе, в напряжении, в неизвестности".

Женщина едва сводит концы с концами и думает о смене сферы деятельности. "Я прошу Бога дать мне мудрости, чтобы я не сошла с ума. Я не знаю, может в кафе что-то иначе. Но что касается сферы моей деятельности, то это катастрофа. Спрос снизился. Понимаете, я здесь торгую 25 лет, 40 лет работаю с янтарем. Чем дальше, тем хуже. Думаю, надо менять сферу деятельности: или на повара идти, или на парикмахера, с янтарем, искусством - катастрофа", – заметила она, напомнив о больших налогах, которые ей приходится платить.



Она рассказала о себе: "В прошлом году я вышла на пенсию. Получаю очень большую пенсию в кавычках, я четверых детей вырастила, а мне платят 90 евро пенсии. Во время пандемии все изменилось. Этот год для меня - катастрофа: я участвовала в двух конкурсах, у парка заплатила 700 евро налогов, потом наша хорошая власть придумала с 30 июля объявить новый конкурс - заплатила за место 1100 евро. Я в минусе. Не год, а катастрофа: я болела короной, сломала ногу, два конкурса, думаю, как на налоги собрать... А власти их только повышают..."

"Я не почувствовал разницы в ценах. Думаю, есть выбор. В другом месте выросли, а тут - нет. Есть места, где еда недорогая, есть дороже. Выбор за людьми", – сказал Виталиюс.

Медработник Люция также сказала, что не ощутила разницы в ценах, только влияние пандемии чувствуется.

Художница Анна уверяет, что она не повышала цены. "Цены я не повышала, может кто-то другой повысил. В такое время раньше очереди были на три дня вперед, а сейчас не было ни одного такого дня. Доходы во время пандемии снизились на 20%, а если учесть, сколько времени я здесь провожу - на 50%", – сказала она.

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