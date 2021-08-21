Пожилого виновника ДТП из-под обломков вытащили пожарные-спасатели

В субботу на окраине Вильнюса, на Неменчинском шоссе, произошло ДТП, виновником которого был 76-летний водитель Toyota.

Водитель (1945 г.р.) Toyota ехал из Вильнюса и, разворачиваясь на Неменчинском шоссе, не пропустил ехавший в город автомобиль Volvo V70. В автомобиле ехала семья: женщина (она была за рулем), мужчина и двое детей.

Volvo врезался в бок автомобиля Toyota, автомобили съехали с дороги. Toyota врезалась в деревья, ее еще прижал автомобиль Volvo. К счастью, водитель Toyota был в машине один – если бы рядом с ним сидел пассажир, он вряд ли бы выжил: пассажирская часть авто полностью уничтожена.

Водителя из-под обломков вызволили пожарные-спасатели и передали в руки врачей. Его увезли в больницу. Находившиеся в Volvo люди почти не пострадали, однако их увезли в больницу для тщательного осмотра (детей в таких случаях всегда осматривают в больницах).

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