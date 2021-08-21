Эту неделю Клайпеда еще долго не забудет: во время сильной бури волны поднимались до 4,5 м

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Audra Klaipėdoje / T. Ruginio/ Aurimas S-kas nuotr.

После сильной бури, которая разыгралась в Клайпеде в среду, ситуация была чрезвычайной – валились деревья, воды ливня затопили улицы и дворы. Деревья местами падали на автомобили. По словам главы Klaipėdos vanduo Бенитаса Йоникаса, волны достигали 4,5 м, за сутки выпала практически месячная норма осадков.

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