Профессор: маски в закрытых помещениях должны носить все взрослые

В кафе и ресторанах, которые принимают только клиентов с "паспортами возможностей", маски только рекомендуются. Эксперты считают, что в торговых центрах маски в любом случае должны быть обязательными, однако в классах ученики, по мнению профессора Дайнюса Мартузявичюса, должны находиться без масок.

Об этом шла речь в передаче на Žinių radijas.

Профессор Кафедры охраны окружающей среды каунасского технологического университета Дайнюс Мартузявичюс сказал, что чувствуется беспокойство в связи с учебным процессом, который должен начаться в ближайшее время.

"Было немало обсуждений в летний период на разных уровнях. До меня последние новости еще не дошли, но я вижу, что люди озабочены. Это пытаются решить во всем мире", – сказал Мартузявичюс.

По его словам, маски предназначены для взрослых, а учебный процесс должен проходить без них, поскольку ребенку с закрытым ртом и носом сложно сосредоточиться.

"Маски больше предназначены для взрослых", – сказал он, заметив, что для сдерживания вируса очень важно, чтобы взрослые были в масках.

Поскольку дельта распространяется быстрее, в масках в закрытом помещении должны находиться все взрослые, даже если приняты какие-то послабления.

Депутат Юргита Сеёнене ответила на вопрос, должны ли власти говорить с протестующими против ограничений людьми.

"Я думаю, что доброжелательная, а не категорическая дискуссия должна быть. Если взять пример митинга, то как говорить с 4000 или с каждым желающим. Ни премьер, ни министр не могут лично говорить с каждым из 2,8 млн. людей", – сказала Сеёнене.

"Если же дискуссия начинается с виселицы, это не дискуссия, а ультиматумы", – заметила она. Депутат считает, что люди должны быть сознательными, принимать научно обоснованную информацию и соблюдать рекомендации.

"Маски - очень действенное средство, если невозможно гарантировать хорошую вентиляцию и дистанцию. (…) Люди возмущаются этим порядком – им не нравится принцип кнута. Уже доказана действенность масок", – заметила Сеёнене, сказав, что если люди не будут соблюдать правила, их ждут новые ограничения.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала: "Маски помогают сдержать вирус и, как известно, некоторая часть привитых людей может быть носителями вируса, поэтому маски нужны, но если говорить о кафе, то вряд ли они там имеют смысл, ведь люди их снимают".

Она отметила, что маски в магазинах очень нужны и не скрывала, что грядущей зимой ситуация будет лучше, чем прошлой.

"Я думаю, ситуация зимой не должна быть такой плохой, как в прошлом году, ведь много людей переболели, немало привиты – значит, распространение вируса снизится", – сказала Жвирблене.

"Если вдруг будет катастрофа, то тогда можно будет успеть ввести эти ограничения", – сказала профессор. Она сказала, что понимает усталость людей, но, по ее словам, нельзя недооценивать вирус.

Жвирблене сказала, что Литва ничем не отличается от других стран и ведет себя таким же образом, как и другие - когда растет заболеваемость - вводит ограничения.

"Что бы ни говорили противники вакцинации, все же большая часть привитых не заражается, а если заболевает, то в легкой форме", – сказала профессор. Она не может объяснить, почему часть людей не верит в достижения науки.

"У меня нет ответа на этот вопрос, но я знаю, что у людей может быть разное мнение. Наконец, и уровень образованности у всех разный. Мне кажется, теории заговора всегда были и будут. Еще не надо забывать, что мы живем в информационном поле, отличном от, к примеру, скандинавского", – заметила Жвирблене.

Кое-кому, по ее словам, трудно устоять перед фейками. "Многие вещи могут вызывать возмущение. Например, не раз говорили о такой вещи как ремень безопасности в машине. Можно возмущаться, говорить, что это нарушение прав человека, но это не совсем верная интерпретация", – прибавила профессор.

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