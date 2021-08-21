В помощь жителям, которые еще не выбрали поставщика электроэнергии

Еще не все жители Литвы знают, какого независимого поставщика электроэнергии им выбрать, поэтому Институт энергетических исследований подготовил пособие, которое поможет сделать выбор. Сравнивались предложения нескольких поставщиков услуги, сравнили счета, какие жители могут получить в тех или иных случаях.

Если жители расходуют 1000-5000 кВт/ч электроэнергии в год, то до 18 декабря 2021 года они должны выбрать независимого поставщика услуги. Это коснется большинства жителей Литвы.

Институт в фейсбуке представил, какие счета могут получить жители при выборе конкретного поставщика услуги. Для подсчетов оговаривались определенные условия:

1) выбраны тарифы со скидками, которые компании предлагают при подписании долгосрочного договора. Обычно это договор на 24 месяца и фиксированный тариф,

2) для подсчетов использовали потребление электроэнергии в 200-300 кВт/ч в месяц 2(на семью из 3-4 человек),

3) при сравнении цен использовали и двойной тариф - 40% ночной и 60% дневной. При одной временной зоне используется один тариф.

В представленной ниже таблице видно, что при пользовании услугами Ignitis в случае расхода 200 кВт цена составит 37 евро, а 300 кВт - 54 евро. Это самая высокая плата.

Меньше всего будут платить клиенты Perlas Energija - 34,6 евро за 200 кВт и 50,4 евро за 300 кВт.

Если клиент выберет Enefit и Elektrum, то придется платить больше, чем клиентам Perlas Energija.

В случае двухтарифной системы большой разницы нет. И здесь Ignitis остается самым дорогим поставщиком услуги. За 200 кВт - 36,08 евро, а за 300 - 52,62 евро.

Самые низкие тарифы и в этом случае ждут клиентов Perlas Energija: 34,72 евро - за 200 кВт и 50,58 евро - за 300 кВт.

Институт отмечает, что это предварительные подсчеты, сделанные по доступным сейчас предложениям, а сам институт не связан ни с одним из поставщиков услуги.

Delfi напоминает, что 7 мая 2020 г. парламент Литвы, в соответствии с регламентом ЕС, принял поправки к закону об энергетике. В соответствии с ними, осуществляется постепенный переход от регулирования цен ан услугу для бытовых потребителей. До 2023 года выбрать частного поставщика услуги должны все жители страны.

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