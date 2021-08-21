Лето уходит: выше 20 градусов температура подниматься не будет

В субботу днем солнце время от времени будет прятаться за тучами.

Меньше облаков будет в центральной Литве. Местами, в основном на севере и кое-где на юге пройдут небольшие дожди. Днем будет 18-20 градусов тепла.

В Вильнюсе будет солнечно, время от времени солнце будет скрываться за облаками. После обеда местами возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 19-20 градусов тепла. В Каунасе погода будет напоминать вильнюсскую. В Клайпеде вероятность осадков невелика. Будет 19 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облака рассеются. Будет 7-10, у моря 13-15 градусов тепла. Днем солнце время от времени будет прятаться за облаками. На севере возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до 18-20 lградусов тепла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!