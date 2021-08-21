С понедельника в красной зоне будут еще четыре страны и греческий остров Изоляция потребуется по возвращении из Норвегии, Германии

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Foto: Santaros klinikos

В списке пораженных стран из желтой зоны в красную перешли еще 4 страны - Норвегия, Германия, Болгария, Лихтенштейн и остров Тасос (Греция). В эти страны не рекомендуется ездить без надобности.

Из зеленой зоны в желтую перешли Латвия и Мальта. Приезжие из этих стран должны предъявить отрицательный ПЦР-тест или тест на антигены и изолироваться на 10 дней. Тест не нужен привитым по полной схеме и переболевшим ковидом. Список пораженных стран обновляют каждую пятницу, он действует с понедельника. На карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний страны разделены на зоны, в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом. Все третьи страны входят в серую зону. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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