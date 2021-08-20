Министр: Литва доставила из Афганистана самолетом семью из шести человек

В пятницу в Литву из Афганистана доставлены самолетом шесть граждан этой страны, начинается эвакуация помогавших литовцам афганцев.

"Сегодня, сейчас в Литве совершает посадку (самолет - ред.) Spartan с афганской семьей из шести человек на борту. Министерство обороны позаботилось и об их поселении", – сообщил в фейсбуке министр обороны Арвидас Анушаускас.

По данным Минобороны, это работавший водителем в представительстве Евросоюза в Кабуле афганец и члены его семьи.

Как сказал министр, Литва отправляет в Кабул команду военных для эвакуации афганцев.

"После четырех дней интенсивных бесед и встреч с партнерами, активной работы Министерства иностранных дел (МИД), Минобороны, армии только третий или четвертый план операции по эвакуации афганских переводчиков, приспособленный к постоянно меняющейся ситуации в самом Кабуле и аэропорту, сегодня получил конкретные возможности, началась его реализация", – сказал министр.

"Мы отправляем в Кабул команду наших военных для эвакуации афганцев. Словом, свет в конце тоннеля", - добавил он.

Министерство сообщает, что этот план вырабатывался совместно с МИД, а ситуация обсуждалась с США, Германией, Данией, Польшей, Украиной и другими союзниками.

Чтобы не навредить операции, ее детали публично не комментируются. По словам А. Анушаускаса, операция будет осуществляться в течение десяти дней.

Афганистан покидают последние военнослужащие США, и контроль над этой страной перенял Талибан. После занятия талибами Кабула покинуть Афганистан стало сложно.

Ранее сообщалось, что доставки в Литву ожидают и около 100 помогавших литовских военным переводчиков и членов их семей, которые опасаются, что Талибан может попытаться с ними расправиться.

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