Как будет выглядеть проверка "паспорта возможностей" около торговых центров за мошенничество ждет наказание

С 13 сентября 2021 года в Литве в торговые центры и магазины площадью больше 1500 кв. м будут впускать толко жителей с "паспортами возможностей", проверять документы будет охрана. Главы охранных компаний отмечают, что проверять документы будут физические лица, которые в случае, если возникнут подозрения, могут попросить покупателя предъявить удостоверение личности. В случае мошенничества охранники будут вызывать полицию.

Гендиректор ЗАО Ekskomisarų biuras Витаутас Лабяцкас сказал Delfi, что к ним уже обращались компании с просьбой увеличить количество охранников, которые проверяли бы документы у входов в магазины.

Он сказал, что сейчас выясняется, как будет выглядеть проверка. У двери будет стоять охранник или несколько, они с помощью смартфона будут сканировать "паспорта возможностей" желающих войти в помещения.

"У нас есть клиенты, у которых есть автоматические ворота для проверки, но их единицы. У входов в крупные ТЦ таких ворот нет, а другого быстрого и недорогого способа проверки (кроме проверки с помощью смартфона) пока нет", - сказал он.

По словам специалиста, по закону, у каждого клиента удостоверение личности проверять не требуется. Его будут просить в тех случаях, когда возникнет подозрение, что "паспорт возможностей" принадлежит другому лицу.

"Если у нас возникнут сомнения в соответствии пола или возраста, тогда попросим предъявить", – сказал Лабяцкас.

Он понимает, что охранникам придется быстро выполнять проверку, чтобы не было очередей.

"Не должно быть больших очередей. Все будет проходить быстро, подходишь, сканируют и все", – заметил он.

Количество охранников у каждого входа будет зависеть от потока клиентов.

"Если людей будет много, кто-то придет на помощь. Но пока планируем ставить по одному человеку у каждой двери", – заметил он.

Лабяцкас предупредил, что мошенников ждет наказание.

"Я вижу в фейсбуке есть такие люди, которые высылают фото своего "паспорта возможностей", дают его другим. Хочу предупредить, что в таких случаях будем вызывать полицию, это будет расцениваться как подделка документов", – предупредил он.

Директор ЗАО Eurocash1 Вилюс Макаускас сказал Delfi: "Мы планируем комбинировать технологические решения с физической охраной. Ищем технологические возможности, которые ускорят процесс проверки, чтобы не полагаться только на человеческие ресурсы".

Delfi напоминает, что правительство Литвы одобрило решение об ужесточениях для людей без "паспорта возможностей". Они не смогут ходить в магазины площадью больше 1500 кв. м и получать ряд услуг. У торговых центров и магазинов "паспорта возможностей" у жителей будут проверять охранники.

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