Работники Центра реестра на следующей неделе отправятся в регионы, чтобы помочь людям получить "паспорт возможностей"

Работники Центра реестра Литвы на следующей неделе отправятся в регионы, где нет отделений учреждения, чтобы помочь людям получить "паспорт возможностей".

"Мы видим необходимость в таких услугах, поэтому по договоренности с мэрами мы решили помочь жителям получить "паспорт возможностей", – сказала представитель ЦР Диана Вилите.

По ее словам, в соответствии с оговоренным графиком, жители смогут получить документ в помещениях муниципалитетов или староств.

"Мы надеемся, что такие визиты помогут людям получить документ, пока в его выдачу не включили другие учреждения", – заметила Вилите.

Такие поездки планируются с 23 августа. Работники ЦР посетят Райтининкай, Симнас, Пуню, Бутримонис и Пивашюнай (Алитусский район).

Позже они отправятся в Бирштонский муниципалитет. Кроме того планируется поездка в Бабтай, Запишкис, Самилай, Казлу Руду (Каунасский район), в Куршенай и Грузджяй (Шяуялйский район), а также в Паневежский район.

Подробный график можно найти на сайте ЦР. "Паспорт возможностей" жители будут получать бесплатно, достаточно предъявить удостоверение личности.

ЦР напоминает, что самый быстрый способ получения "Паспорта возможностей" - через сайт www.gpasas.lt. Если у человека нет подключения к э-банкингу, "паспорт возможностей" он может взять в отделении ЦР. Рекомендуется за ранее регистрироваться, чтобы не пришлось ждать в очереди.

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