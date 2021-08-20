Премьер-министр Литвы считает, что ситуацию может ухудшить начало учебного года

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что возможности правительства в убеждении жителей прививаться зачастую преувеличивают. По ее словам, высокий показатель вакцинации должен быть в интересах всего общества, включая бизнес, ведь именно бизнес пострадает больше всего, если снова введут карантин.

В четверг в интервью в передаче Info TV на ЛНК Шимоните назвала ситуацию с коронавирусом не столько напряженной, как было в конце 2020 года, сколько ухудшающейся.

"Каждый день в больницу попадают 50-70 новых пациентов. Большая часть этих людей – почти 90% - непривитые. Это я хотела бы подчеркнуть, это важно, когда говорим о пользе вакцинации", – сказала премьер.

Она заметила, что места в больницах заполняются в таком же темпе, как было в октябре 2020 года.

"Все будет зависеть от роста числа заболевших. Если количество новых случаев немного стабилизируется, видимо через пару недель стабилизируется количество пациентов в больницах, но мы должны знать, что не за горами 1 сентября, дети вернутся в школы, обучение будет контактным", – акцентировала Шимоните.

По ее словам, в Израиле отмечено, что после начала учебного года, уровень заболеваемости вырос. По этой причине, считает Шимоните, оценивать ситуацию надо осенью.

"Даже если мы сейчас будем видеть какую-то стабилизацию, все равно надо смотреть, что будет после 1 сентября", – сказала премьер.

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