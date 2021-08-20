Вильнюс сообщил, на каких условиях дети смогут вернуться в классы

Новый учебный год в этом году в школах Вильнюса будет проходить не так как окончание прошлого года, однако все будет зависеть от отношения учеников, их родителей и учителей к коронавирусу.

За несколько недель до 1 сентября в Вильнюсе от коронавируса привили 38% детей 12–15 лет и 70,2% подростков и молодых людей 16-24 лет.

При контактном обучении, если в классе установят случай заражения, привитым или тем, у кого есть антитела, изолироваться не придется.

По установленным правилам, дошкольники, начальная школа и основная школа в этом учебном году будет работать контактным способом при соблюдении установленных требований безопасности.

"Пока у нас не было возможности прививать детей, использовали тестирование. Сейчас можно прививать детей с 12 лет. Тесты позволяют установить наличие вируса, а вакцинация - защитить жизни", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Кипрас Калинаускас.

Учеников начальной школы будут регулярно тестировать

Вильнюсские школы ответственно подходят к безопасному возвращению в школы. Перед 1 сентября все дети с помощью учителя или специалиста выполнят быстрые тесты на антигены. Учеников начальной школы будут тестировать каждые 4-7 дней сборным способом. Если в одном из образцов найдут вирус, детей из конкретной группы направят на ПЦР-тест на ул. В.Герулайчё. Если выяснится, что кто-то из детей заболел, то весь класс изолируется и уходит на удаленку.

Обучение детей 5-6 классов

Часть детей этой группы уже могут быть привиты и безопасно участвовать в процессе обучения. Остальные дети должны периодически тестироваться. Если в классе выявят случай COVID-19 будут решать, как продолжить обучение – смешанным или удаленным способом.

Обучение учеников старше 12 лет

Ученики с 12 лет могут прививаться, вакцинация защищает от осложнений в случае болезни. Привитым не надо изолироваться даже в случае контакта с больным COVID-19. Непривитые ученики должны регулярно тестироваться. Эту группу будут тестировать с помощью тестов на антигены, а это не самый приятный опыт.

Если ребенок переболел COVID-19 и с момента заболевания прошло не меньше 210 дней, тестироваться не надо. Тестироваться не придется и тем ребятам, у которых есть антитела (в течение 60 дней с того дня как они были обнаружены).

Напомним, что детей с 12 лет прививают вакциной Comirnaty (производитель Pfizer-BioNTech) и Spikevax (Moderna). Подростки 12-16 лет должны приезжать на вакцинацию с родителями.

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