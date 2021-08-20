Официальные лица Литвы поздравляют Эстонию с 30-летием восстановления независимости

Президент Гитанас Науседа поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд и народ Эстонии, подчеркнул важность общего исторического опыта.

"Наши народы связывает искренняя дружба, скрепленная общим историческим опытом - мы знаем цену свободы, поэтому дорожим завоеванной независимостью. Я рад, что за эти три десятка лет мы вместе стали членами Евросоюза, а также союзниками по организации Североатлантического договора. Вместе мы стремимся к укреплению безопасности балтийского региона и обеспечению благосостояния своиих людей", - отметил президент.

Также он подчеркнул, что ценит участие Литвы и Эстонии в "восьмерке" стран севера Европы и Балтии, которая является хорошим примером регионального сотрудничества, а также рад совместной работе в странах Восточного партнерства.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен пожелала коллеге Юри Ратасу и всем жителям страны новых идей на пути создания свободной и независимой Эстонии, сохранения веры в нее.

"Пусть у вас всегда будут новые идеи, замыслы и храбрость продолжать создавать сильную, свободную и независимую Эстонию, утверждать свой народ! Желаю вам сохранять веру в свое государство, людей и будущее и всегда стремиться к самому лучшему", - отметила В. Чмилите-Нильсен.

"Мы уважаем Эстонию как важного партнера и союзника, которому всегда можем доверять, действуя в регионе, в Евросоюзе и в НАТО", - добавила она.

Премьер Ингрида Шимоните в своем поздравлении подчеркнула важность сотрудничества.

"Восстановление независимости Эстонии и ее последующие впечатляющие достижения свидетельствуют об упорстве, несмотря на большие трудности, в борьбе за свободу, и сегодня это вдохновляет многие страны во всем мире", - отметила глава правительства Литвы.

"Вызовы последнего времени, с которыми мы столкнулись, только показали нашу твердую волю и способность решать сложные проблемы, сохраняя верность общим идеалам свободы и демократии. Я твердо уверена, что сильное партнерство, основанное на взаимных ценностях и крепнущем каждый день понимании, и дальше будет твердой основой нашего сотрудничества", - отметила она.

20 августа 1991 года была восстановлена независимость Эстонии.

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