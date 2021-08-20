Ради красивых кадров родители подвергли ребенка опасности?

С площадки около башни Гедиминаса весь Вильнюс виден словно на ладони, на эту панораму приходят взглянуть и вильнюсцы, и туристы. Вилия из Вильнюса в минувшие выходные побывала на горе Гедиминаса, но вместо панорамы увидела жуткую картину. Женщина рассказала Delfi, что ее внимание приковали уму непостижимые действия семьи иностранцев.

Смотровая площадка у башни опоясана каменным забором, который нужен для обеспечения безопасности людей. Взрослые могут на него забраться или поднять на ограждение детей, поэтому важно, чтобы люди были сознательными и понимали возможную опасность.

"Мы с дочерью ходили по смотровой площадке, а когда подошли к краю, я рот открыла от удивления. Я увидела, как родители подняли на забор маленького ребенка, отошли от него и стали снимать, как малыш полз по ограждению. С одной стороны я, а с другой один мужчина встали, чтобы схватить малыша, чтобы он не упал с ограждения. Напряжение было большим", – сказала Вилия.

По ее словам, люди обратились к родителям малыша, чтобы объяснить им, что малых находится в опасности.

Foto: Skaitytojo nuotr.

"Выяснилось, что семья - туристы. Удивило, что несмотря на волнение окружающих родители разрешили малышу проползти по ограждению на довольно большое расстояние. Когда экстремальная фотосессия закончилась, родители забрали малыша, тогда окружающие вздохнули свободнее", – рассказала женщина, которая прислала в редакцию фотографию.

Заведующий Вильнюсским отделением Службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал, что фотография демонстрирует неосторожные действия родителей.

"По фото видно, что могло произойти трагическое несчастье. Напоминаем, что за благополучие, здоровье, безопасность детей отвечают родители. Безопасность детей должна быть важнее желания сделать красивые кадры", - заметил он.

Батулявичюс не считает, что родители намеренно хотели нанести вред ребенку или поставить его жизнь под угрозу.

"Напоминаем и просим родителей и опекунов, которые заботятся о детях, – не поддавайтесь импульсам, не спускайте с детей глаз, ведь несчастье приходит неожиданно", – предупредил он.

Батулявичюс сказал, что все очевидцы подобных происшествий должны обращаться в службу по правам детей, специалисты которой помогут разрешить проблему.

Специалист заметил, что по фотографиям читательницы Delfi служба зарегистрировала сообщение о нарушении прав ребенка. С помощью полиции попробуют установить личность родителей малыша, оценят ситуацию и проведут необходимую работу.

"Служба по правам детей благодарит ответственных граждан, которые обратили внимание на опасность, которая грозит малышу, и сообщили об этом в Службу по правам ребенка", – сказал специалист.

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