Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу Литвы в Вильнюсском и Игналинском районах.
Одному человеку было разрешено попасть в Литву по гуманитарным причинам. Это отражено и в данных Департамента статистики.
Несколько раз был зафиксирован запуск сигнальный ракет, одиночные выстрелы на территории Беларуси.
Литовские пограничники не использовали оружие, спецсредства, физическое принуждение.
Патрулирование в усиленном режиме продолжается.
В общей сложности на границе в этом году уже задержано более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки, у большинства из них нет документов.
Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.
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