Коронавирус в Литве: 537 новых случаев, скончались 4 человека

За минувшие сутки в Литве было выявлено 537 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 4 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Департамент статистики сообщил, что умершие были в возрасте 40-79 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 261,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,1%.

За минувшие сутки было сделано 7036 молекулярных (ПЦР) и 8143 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 292 тыс. 552 человека, из них всё еще больны 6356.

От коронавируса в Литве скончались 4471 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9128 смертей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!