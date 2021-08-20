На рынке – осеннее настроение: изменились и товары, и требования покупателей

На рынки осень приходит раньше, чем в леса и на озера. Отдыхающие у Снайгинаса еще рады тому, что вода в озере не стала холодной, а рядом с ними, на окраине Вейсеяй на известнейшем рынке в южной части Литвы, настроение уже не летнее.

"В 2025 году этому рынку, который проходит по четвергам, исполнится 500 лет, это место торговли и встреч", – сказал почетный гражданин Вейсейского края художник Витаутас Жукаускас.

На рынке можно найти и антиквариат и, например, свежие лесные орехи по 4 евро за кг. Килограмм лисичек - 5 евро.

На рынке появилась "коллекция" осенне-зимнего сезона: теплые куртки, школьные ранцы.

"Я разочаровалась в рюкзаках, которые продают в крупных торговых центрах – они и года не выдерживают, к весне молния выходит из строя, рюкзак расходится по швам. В пролом году не пришлось покупать, потому что в школу практически не ходили. Здесь за 10–12 евро можно найти подержанный рюкзак хорошей фирмы и в хорошем состоянии", – сказала Иоланта из Друскининкай.

Жители Меркине также не уедут с рынка ни с чем: мужчина купил старый культиватор, видимо, еще немецкий, а его супруга положила глаз на столик со стеклянной столешницей.

Торговцы подержанными газонокосилками просят за свой товар 150–200 евро, с ними можно поторговаться и снизить цену на 10-20 евро, поскольку сезон уже подходит к концу.

Русскоязычные отдыхающие из Друскининкай заинтересовались черепами косуль с рогами по 6-7 евро.

Старые книги покупателей не интересуют даже перед началом учебного года.

На рынке можно купить кроликов по 15-20 евро, хохлатых кур по 10 евро.

На смену летним ягодам пришла брусника по 3,5 евро за литр.

Фермер продает свои овощи: картошку в зависимости от размера по 40 или 70 евроцентов, чеснок по 4-5 евро за кг, морковь по 50 евроцентов.

Пока журналист ходил по рынку и знакомился с товарами на рынке, гражданин Германии, приехавший сюда на велосипеде, покупая помидоры, не заметил как у него украли кошелек со всеми деньгами и документами. С местными жителями он не смог договориться, поэтому обратился в музей. Музейный работник утешила его и вызвала полицию.

Постоянные торговцы говорят, что во время пандемии воров на рынке не было, хотя раньше бывали кражи.

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