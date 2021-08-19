На европейской карте COVID-19 Литва попала в красную зону

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) каждую неделю обновляет карту COVID-19, на этой неделе Литва оказалась в красной зоне.

Для путешественников из красной зоны применяются самые жесткие требования. Сейчас почти вся Европа входит в красную или желтую зону.

В зеленую зону входит только Польша, Чехия, Венгрия и Румыния.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний определяет зону, в которую входят страны, по количеству заболевших на 100 000 жителей за 14 дней и по количеству положительных тестов.

По данным Департамента статистики Литвы, в Литве этот показатель составляет 260,4 случаев, а доля положительных тестов - 4,3%.

Приезжим из зеленой зоны в Литве никакие ограничения не грозят, разве что минимальные, а приезжих из красной зоны ждут самые жесткие ограничения.

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