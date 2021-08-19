Исследование: потребление алкоголя в Литве выросло

Потребление алкоголя в Литве растет, кроме того, увеличивается количество употребляющих алкоголь редко, они выбирают более разнообразные напитки. Похожая ситуация в Латвии и Эстонии, показал опрос жителей стран Балтии, проведенный компанией рыночных исследований NielsenIQ.

Глава компании в странах Балтии Илона Лепп отметила, что алкоголь употребляют больше людей, чем несколько лет назад.

"По сравнению с 2018 годом потребление алкоголя в этом году не снижалось, а росло. Хотя, по данным Всемирной организации здравоохранения, мы уже не первые в Европе по количеству алкоголя на одного взрослого человека, однако в нашей стране растет количество потребителей, только они употребляют реже, также выбирают более разнообразные алкогольные напитки", - отметила И. Лепп.

По данным исследования, в этом году как минимум один раз в неделю алкоголь употребляли 29% жителей Литвы в возрасте 20-64 лет - это на 2 пункта больше, чем в 2018 году, раз в месяц – 65% (в 2018 году – 62%), раз в год – 92% (88%).

В Латвии и Эстонии употребляющих алкоголь хотя бы раз в неделю несколько больше, чем в Литве, а раз в месяц - несколько меньше.

Самым популярным напитком является пиво - хотя бы раз в месяц его пьют 35% жителей в возрасте 20-64 лет, а также вино (33%). Далее идет виски (13%), бренди (12%) и водка (11%).

В Латвии жители чаще пьют вино, настойки и коньяк, в Эстонии - сидр и джин.

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