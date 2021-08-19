Клиентов только с "паспортами возможностей" в Литве уже принимают больше 500 компаний

Больше 500 компаний обслуживают только клиентов с "паспортами возможностей", сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы.

"Если 16 августа утром такую деятельность декларировали 73 компании, то на данный момент, на 11 ч. 19 августа, количество компаний, принимающих только людей с "паспортами возможностей" выросло до 538", – сообщила представитель НЦОЗ Ингрида Скридайлене.

По ее словам, больше всего таких компаний в Вильнюсе – больше 280, в Каунасе – больше 50, а в Клайпеде – 26. По словам Скридайлене, большая часть этих компаний относится к сектору общепита, есть среди них гостиничный сектор и салоны красоты.

"Однако по большей часто это именно компании, предоставляющие услуги общепита. Есть 30 гостиниц и 24 салона красоты", – сказала представитель НЦОЗ.

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